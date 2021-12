Geen nieuwe Jaguars meer tot 2025

Hopelijk kan het huidige gamma je bekoren. Er komen voorlopige geen nieuwe Jaguars meer.

De transitie van verbrandingsmotor naar elektrisch is voor elk premium-merk anders. BMW begon heel heel erg vroeg (met de eigenzinnige i3), maar vergat door te pakken. Bij Audi en Mercedes zijn ze nu ineens hard bezig. Jaguar zit er een beetje tussenin. De I-PACE kwam al in 2018. Sindsdien is het een beetje stil rondom elektrische Jaguars.

Mocht je een nieuwe elektrische Jaguar verwachten dit jaar, dan kom je van een koude kermis thuis. Sterker nog, voor een nieuwe Jaguar zul je moeten wachten tot 2025. Dat meldt het Franse Le Monde. De modellen die er nu zijn, blijven sowieso tot 2025. Wellicht worden het aantal uitvoeringen en motoren teruggebracht. Het is niet de bedoeling dat er fabrieken gaan sluiten. Wel zullen er 7.000 op straat komen te staan: het Britse merk wil van 42.000 naar 35.000 fabrieksmedewerkers.

Reimagine

Het valt onder het ‘Reimagine’-plan. Dat is niet een foute Scooter-remix van John Lennon, maar een integraal plan om Jaguar weer aan de top te krijgen. Alle modellen die zullen verschijnen na 2025 zullen geheel elektrisch zijn. Dat niet alleen, het Britse merk wel ook hoger in de markt gaan opereren. In plaats van een originele concurrent voor De Duitse Drie, wil Jaguar de strijd aan gaan met Bentley!

Jaguar geeft zijn verlies namelijk toe. Ze verkochten afgelopen jaar 90.000 auto’s, tegen een prognose van 200.000 stuks. De race met platforms, motoren en ontelbaar aantal carrosserievarianten hebben ze verloren ten opzichte van Audi, BMW en Mercedes-Benz. Jaguar wil zich daarom gaan focussen waar ze goed in zijn: luxe auto’s bouwen. Gek genoeg gaat dat nieuws gepaard dat de nieuwe (volledig elektrische) Jaguar XJ op het laatst is afgeschoten en dat een gezamenlijk project met Land Rover óók niet doorgaat.

Geen nieuwe Jaguars, werkt dat?

Het is nog maar de vraag of deze strategie gaat werken. Het gamma is zeker niet achterhaald, maar sommige modellen beginnen al wat ouder te worden. Alfa Romeo heeft toch wel aangetoond dat het heel erg lastig is om oude klanten terug naar de showrooms te lokken als je een tijdje geen nieuwe modellen hebt. De grootste hoop voor Jaguar is gek genoeg de nieuwe Land Rover Defender en de zojuist onthulde Range Rover.

Die twee modellen zijn net nieuw en zijn beide enorme erg populair in hun segment. Hopelijk kunnen die twee modellen voldoende revenuen genereren zodat Jaguar zijn hele strategie kan doorvoeren. Jaguar heeft op dit moment de XE (2015), XF (2015), E-Pace (2017), F-Pace (2016), F-Type (2012) en I-Pace (2018) in de showrooms staan.

