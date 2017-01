BMW 1 en 3 Serie krijgen 2e facelift, moeten langer door

Nog even volhouden jongens!

Doorgaans houdt BMW het bij facelifts behoorlijk beperkt, daarom spreken ze zelf ook liever over een life cycle impuls (LCI). Toch kreeg de 1 Serie in 2015 een behoorlijk ingrijpende facelift, waarbij vooral de andere achterlichten een groot verschil in voorkomen maken, maar ook het frontje flink op de schop ging. Bij de 3 Serie ging het er allemaal veel subtieler aan toe, je moet echt een die hard BMW-fan zijn om de optische verschillen te ontwaren.

Vermoedelijk zal BMW in het voorjaar een tweede LCI voor beide modellen aankondigen, want vervanging voor beide modellen wordt pas op zijn vroegst eind 2018 aangekondigd. Wellicht dat we binnenkort al een voorproefje krijgen van wat we kunnen verwachten, de sterk aan de 3 Serie verwante 4 Serie LCI staat namelijk al in de startblokken en kunnen we op korte termijn verwachten.

Over de mate van ingrijpendheid van de aankomende LCI’s weten we helaas nog niets, wel hebben we van een man in regenjas te horen gekregen dat ze begin van de zomer al bij de dealers moeten staan.