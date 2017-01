BMW steekt de airbag in een nieuw jasje

En dat bedoel ik iets letterlijker dan je misschien zou denken.

Terwijl de gemiddelde auto voorzien is van een heel arsenaal aan airbags, bleef de motorfiets op dat gebied een beetje achter. Tot nu dan, want BMW (het merk dat ook het niet meer weg te denken ABS introduceerde op motoren) komt nu met een airbag voor op de motorfiets. Anders dan bij auto’s zit deze niet in het stuur, maar in je motorjas. Of eigenlijk eronder, want het is de bedoeling dat je het Street AIR-vest onder de Street AIR-jas draagt.

Deze combinatie van jas en vest is ontwikkeld in samenwerking met motorkleding-specialist Alpinestars en bestaat uit een airbagmodule die op de rug gedragen wordt, een lithium-ion accu en een drietal sensoren die in 30 tot 60 milliseconden een ongeval detecteren en de airbag met elf liter volume opblazen. Hoe snel dat gaat zie je in onderstaande video.

De luchtzak beschermt niet alleen de rug en schouders, maar ook de nek en zelfs je borst en sleutelbeen. Zo voorkomt het systeem bijvoorbeeld dat de kin van je helm in aanraking kan komen met je sleutelbeen, een confrontatie die de helm doorgaans wint. Door de ingebouwde accu en sensoren kun je de jas op elke motor dragen, of het nu een gloednieuwe S 1000 XR, klassieke R100 of een motor van een ander merk is.

Het Street AIR-vest en Street AIR Dry-jack zijn vanaf heden te koop bij de BMW Motorrad-dealers en heeft een setprijs van 1600 euro. In de loop van de 2017 komen er ook andere jassen bij die compatibel zijn met het Street AIR-vest. Meer weten? Klik HIER!