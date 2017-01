Dakar-drama: negende etappe geschrapt

Het gaat niet zo lekker daar in Zuid-Amerika.

De rally wordt dit jaar geteisterd door noodweer en de wedstrijdleiding is genoodzaakt in te grijpen. Vandaag zou de negende etappe plaatsvinden. Een route van Salta naar Chilecito. De etappe is echter afgelast vanwege onbegaanbare wegen. Nu zijn de deelnemers wel wat gewend, maar vanwege zware regenval zijn zelfs de meest heftige bolides niet in staat om zich door deze omstandigheden te wurmen. Team de Rooy zegt er het volgende over:

Aan een aardverschuiving op de weg is niets te doen. Dat is ook niet in te calculeren. Er is lang gepraat bij de organisatie, want men wilde de etappe heel graag door laten gaan, maar teams die middenin de nacht aankomen na bijna 20 uur sturen, kun je niet op een verantwoorde manier de proef in sturen. Dat is vragen om ongelukken. Heel jammer van de wedstrijd, maar het is niet anders.

De etappe ging gister wel door maar liep uit op een drama. Deelnemers kwamen vast te zitten en liepen grote vertragingen op. Om vandaag een vergelijkbaar tafereel te voorkomen heeft de organisatie besloten de etappe af te lassen. Het is de vijfde keer dat er tijdens deze editie wordt ingegrepen. De zesde etappe werd ook al afgelast.

De deelnemers moesten vandaag eigenlijk 977 kilometer afleggen. In plaats daarvan vertrekt de karavaan direct naar bestemming Chilecito om zich voor te bereiden op de tiende etappe. Zoals het er nu uitziet zal deze rit, met als bestemming San Juan, wel worden verreden.

Fotocredit: Marcelo Carballar via Shakedown Team