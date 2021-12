Dakar begint pas over 2 dagen, nu al eerste uitvaller

Da’s pech zeg, twee dagen voordat de Dakar rally begint is de eerste uitvaller al te betreuren. En dan hebben we het niet eens over een deelnemer met Corona…

Voor de raceliefhebber zijn de eerste weken van januari altijd om van te smullen. Want al liggen de meeste raceklassen stil, in de hitte van Afrika wordt traditiegetrouw hard, nee, heel hard gereden in de Dakar rally. Zo ook weer dit jaar.

De traditie begon in 1979, of eigenlijk al twee jaar eerder. In 1977 verdwaalde de Fransman Thierry Sabine tijdens een andere race in de woestijn van Libië en nadat hij weer terecht was, vond hij dat iedereen de kans zou moeten krijgen om ‘de woestijn te kunnen bedwingen’.

Na veel voorbereidingen was het in 1979 zover, de eerste editie van (toen nog) Parijs-Dakar werd verreden. Een tocht van 9000 kilometer van Frankrijk tot de finish in de Senegalese hoofdstad Dakar. Sindsdien wordt er iedere januari -in steeds een iets andere vorm- gereden.

Ook in 2022 gaat de Dakar weer van start

Op 1 januari wordt de eerste officiële proloog gereden, maar gisteren mochten de deelnemers ook al het parcours op. Dat ging op zich best aardig, behalve voor Alexandre Pesci. Tijdens de rit van net geen 11 kilometer vloog zijn auto spontaan in de fik.

Helaas was de auto niet te redden en zat de race er voor Pesci al op voordat hij überhaupt begonnen was. Vorig jaar had hij ook al pech, toen moest hij de Dakar staken na een koprol waarbij zijn auto te erg beschadigd was om door te rijden.

Ook zijn er uitvallers door Corona

Pesci is niet de enige die niet aan de start van de Dakar kan verschijnen, er zijn meer mensen die zijn uitgevallen. En als we naar het jaartal kijken (2021/2021) weet jij ook wel waardoor deze mensen hun deelname moesten afzeggen. Inderdaad, Corona.

Een van die ongelukkigen is de Nederlander Erik van Loon. Die testte positief en kon dus niet naar Saudi Arabië afreizen. Gelukkig voor hem wilde Bernhard ten Brinke wel in zijn plaats naar de woestijn, dus zijn Toyoya Hilux zal niet werkloos hoeven toekijken, in tegenstelling tot uitvaller Erik..

Wil jij op tv zien hoe Bernhard, Tim & Tom Coronel en alle andere waaghalzen met ware doodsverachting door de woestijn knallen, dan is RTL7 je vriend. De eerste uitzending van de Dakar 2022 is op 1 januari (overmorgen dus) om 19:00 te zien op die zender.

Fotocredit: iGo2Dakar op nl.motorsport.com