Audi verliest Dakar, wil soepelere regels voor hun RS Q e-tron

Dit epische ruimteschip van Audi is wel gaaf, maar wint Dakar niet. Nu vraagt speerpunt Carlos Sainz om soepelere regels.

Het motor- en autosportjaar is zoals vanouds alweer afgetrapt met de Dakar-rally. Dit jaar wordt de rally raid der rally raids verreden in Saoedie-Arabië, dus we komen alweer dichter in de buurt van het Afrikaanse continent. Hopelijk komt ooit weer het moment dat het circus finisht in het pittoreske Dakar. Afgezien van de locatie is voor ons autoliefhebbers de deelname van Audi interessant. De boksbeugel komt voor het eerst aan de start komt met de RS Q e-tron.

Dit epische ruimteschip zou eigenlijk vorig jaar al meedoen aan de monsterrally, doch dat werd toen afgeblazen. Na nog een jaartje testen, werd de futuristisch ogende bolide dit jaar wel goed genoeg geacht voor deelname. Onder het koetswerk verbergt zich bijzondere techniek. Ergens schuilt namelijk de meeste recente TFSI in het monster dat Audi inzette in de DTM. Doch deze oliestoker verbrandingsmotor drijft niet direct de wielen aan, maar wordt ingezet om stroom op te wekken die de elektro-goodies voedt.

Drie van deze units kwamen dit jaar aan de start. Qua rijdersbezetting heeft Audi niks aan het toeval overgelaten, want achter het stuur doen voormalig Dakar-winnaars Peterhansel en Carlos Sainz senior dienst naast ‘jonge hond’ (43) en tweevoudig DTM kampioen Mattias Eckström. Toch is nu al duidelijk dat Audi de rally niet gaat winnen. Alle equipes hebben namelijk al veel te veel tijd verloren op leider Nasser Al-Attiya en diens naaste belagers. De best geklasseerde Audi is die van Eckström, die momenteel veertiende staat op 2 uur 41 minuten en 22 seconden. Ouch.

Aan pure snelheid ligt het eigenlijk niet. Carlos Sainz wist inmiddels een etappe te winnen en de andere twee Audi’s hebben in de dagklassementen ook de top-3 gehaald. Toch vindt oude baas Sainz dat Audi keihard benadeeld is ten opzichte van de meer conventionele auto’s in de klasse. Doch Jutta Kleinschmidt, de cross-country honcho van de FIA, is het daar niet mee eens. Tegenover autosport.com laat de voormalig winnares van de rally dit optekenen:

I cannot see that they are disadvantaged at the moment. If you are outside and you see them passing by, and if you see them at the start, and in the dunes, I see them everywhere because I’m in the helicopter, I can see them flying over the piste. So for me there is definitely no disadvantage in power or even with the extra weight they have, they are very fast. Jutta Kleinschmidt, geen familie van Gitta Großschmidt

Het argument dat de RS Q e-tron zoals veel auto’s met elektrogoodies een zwaargewicht is en daardoor een competitief nadeel heeft ten opzichte van de ICE’s, wuift Jutta ook van tafel. Audi zou namelijk zelf akkoord zijn gegaan met het minimumgewicht van 2.000 kilo. Dat ze daar vervolgens bovenzitten, is hun eigen dikke schuld, aldus Jutta. Dan moet de Audi maar op dieet.

That they are overweight is not a regulation problem, this is actually because they couldn’t fit the weight they asked for. The minimum weight for these cars is now two tonnes. They are overweight but they asked for even less [minimum weight in the regulations] and we went even more up. So I’m very happy about it. I think we balanced it very well in my opinion and definitely not disadvantaged them like Carlos said, the performance shows it. That’s why I’m very happy about our regulations and I think we did a great job. Jutta Kleinschmidt, is zelf naar verluidt goed op gewicht

Het lijkt dan ook stiekem een gevalletje van Audi dat zeurt omdat men niet makkelijk wint. Daar staat VAG stiekem ook een beetje bekend om in de autosport. Iets soortgelijks deden ze ooit in het WTCC met de Seats op diesel, waarbij men net zo lang zeurde totdat de FIA voldoende turboboost toestond om de premium atmosferische BMW’s te verslaan. Maar ach, wellicht ben jij het wel met Carlos eens?