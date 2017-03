DB11 volgens Q is bijzonder smakelijk

Met deze Aston Martin wil ik best een blauwtje lopen..

Alles is blauw aan deze DB11, aangepakt door Q by Aston Martin. De lak, de velgen en details in het interieur. De blauwe lichtmetalen hadden van mij niet gehoeven, maar de exterieurkleur is erg lekker.

De DB11. We hebben er al in gereden, hij staat al bij de dealer en de eerste klanten hebben de GT zelfs al op de oprit staan. De Brit stond vorig jaar ook al in Genève en daarom heeft Aston Martin een door Q verfraaide DB11 meegenomen om toch nog de aandacht te pakken voor de auto.

Het is de eerste Aston Martin met een twin-turbo V12 en de Brit blijkt een verkoopsucces. Zeker zo met de persoonlijke touch van Q is de DB11 een absoluut snoepje.