DB11-opvolger zal fluisterstil en loodzwaar worden

De nog niet langverwachte DB11-opvolger zal geen lichtgewicht gaan worden.

Het is een van de meest elegante Gran Turismo’s van dit moment. De Aston Martin DB11. De Britse edel-coupé is weliswaar niet zo fraai als zijn voorganger, maar dat geldt voor bijna alle auto’s. De ’11’ is gelukkig wel een heel stuk moderner. De auto oog nog steeds bovengemiddeld fris én is dat ook daadwerkelijk.

Dat moet ook wel, want zoals het er naar uit ziet moet de DB11 nog wel eventjes mee gaan. Dat laat Aston Martin-baas Tobias Moers weten aan Motor Trend. Maar, als dat moment aanbreekt, zal de DB11-opvolger een compleet andere auto worden. Althans, in technisch opzicht.

Planning DB11-opvolger

De DB11-opvolger staat gepland voor 2026 en zal geheel elektrisch zijn. Voor de mensen die dat te laat vinden: het is even niet anders. De huidige range van modellen zal zich eerst terug moeten verdienen alvorens ze over gaan op elektrische aandrijving. Aston Martin geeft in de tussentijd de modellen een facelift, zodat deze ‘vers’ blijven.

De DB11-opvolger zal de eerste elektrische Aston Martin zijn, niet de DBX gek genoeg. Niet alleen omdat de DBX er nog niet zo lang is, maar voornamelijk omdat de DB11 misschien wel de meest ‘typische’ Aston Martin is. Hopelijk kan zo de nieuwe techniek sneller geaccepteerd worden.













Logisch

Dat Aston Martin wat later is dan de rest is op zich wel logisch. De DB11 en Vantage-familie is nog vrij jong en moeten zoals gezegd nog even mee om de investeringen terug te verdienen. Daarbij zal Aston Martin zo lang mogelijk de verbrandingsmotor blijven leveren als mogelijk. In plaats van een mobiliteitsoplossing is een Aston ook een stukje technisch vernuft om van te genieten. Met een generieke zoefmotor en gigantische stijging van het gewicht van de batterijen gaat de geluidsbeleving en handling toch ernstig verloren.











Daarbij kan Aston Martin het zich ook veroorloven, want de EU is weliswaar erg streng voor de automobielsector, maar Aston Martin verkoopt met name auto’s daarbuiten. Tobias Moers geeft aan zo lang mogelijk vast te houden aan de verbrandingsmotor als mogelijk daar waar het kan.

Veel klanten wensen namelijk geen elektrische auto maar willen juist een V6, V8 of V12 nu het nog kan. Sowieso had Aston Martin goed nieuws de laatste tijd, want ook de V12 Vantage keert in gelimiteerd oplage terug. Kortom, Aston Martin lijkt vooralsnog het laatste bastion voor de petrolhead.

Via: Motor Trend.