De datum voor de nieuwe Junkyard Race is bekend!

Dwars door de Tarzan-bocht hoeken met je eigen racebarrel, wie wil dat nou niet?

Na het oveweldigende succes van de eerste drie edities, staat Junkyard Race IV alweer bijna voor de deur. Vrijdag 17 maart 2017 is het zover en worden de bulderende motoren gestart om zes uur lang op het scherpst van de snede te strijden om brute bokalen en eeuwige roem.

Het recept is bekend: koop een auto voor weinag 500 Euro van vóór bouwjaar 2000, prop er een bouwsteiger in aan de binnenkant, sleep ‘m naar het circuit en gassen maar. Een racelicentie heb je niet nodig, alleen een loden rechtervoet is vereist. Voor alle benodigde informatie kan je terecht op deze website.

Inmiddels heb je waarschijnlijk al Marktplaats opgestart om te zoeken naar een BMW E36. Heroverweeg die logische ingeving echter even. Hoewel je namelijk welkom bent om mee te doen aan de race met de achterwielaangedreven Beier, is deze auto al overwertegenwoordigd in het deelnemersveld.

Het is natuurlijk leuk als er zoveel mogelijk variëteit zit in het startveld. Om je uit de brand te helpen heeft collega @dizono het je al ontzettend makkelijk gemaakt door dit lijstje met alternatieven op te stellen waarmee je de race op je naam kan schrijven. Op de Facebook-pagina van de race blijkt dat Team Beluku Racing de raad van dizono al ter harte genomen heeft en met deze scherpe Ford Fiesta coupé Puma aan de start verschijnt.

De auto waarmee Team Autoblog aan de start verschijnt is op moment van schrijven nog niet bekend. Wellicht stoffen we nog een keer onze Mondeo V6 lijkwagen af, mits ondergetekende de koppeling, remmen en koets niet té erg beschadigd heeft bij de vorige editie. Kortom, waarschijnlijk moeten we met iets nieuws komen.

Ook voor editie vier zijn de organistoren weer op de proppen gekomen met een speciaal thema. Dit keer is dat ‘Space and Beyond’ geworden, zoals te zien valt op deze poster.

Iedere keer is het weer tof om te kijken hoe de verschillende teams het thema invullen en uiteraard is hier ook een speciale prijs voor te winnen. Zorg sowieso dat je in ieder geval íets doet met het thema, want doe je dit niet krijg je een strenge straf aan je broek van de wedstrijdleiding.

We kunnen ons niet voorstellen dat je nu nóg niet overtuigd bent om mee te doen, maar voor het geval dat: check nog even deze sfeervolle video van de vorige editie op autojunk en onderzoek de beoordeling van het evenement op Facebook.

Beter wordt het inderdaad niet. Tot over drie maanden!