Spannend: Junkyard race is live!

De Junkyard race is de spannendste race vandaag waar een Nederlandse coureur mee zal doen. Toch?

Vandaag zijn er twee epische races. De eerste is de GP van Abu Dhabi. Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen strijden om de wereldtitel Formule 1-rijden voor 2021. Ondanks dat dat een spektakel is, kan het nog veel spannender.

Kijk, die F1-auto’s zijn hartstikke betrouwbaar tegenwoordig. Wat je wil, is spanning op alle vlakken. niet alleen qua coureurs, maar ook qua auto’s. En natuurlijk de combinatie. Een coureur moet het verschil maken. Daarom is de Junkyard race de spannendste race die je vandaag gaat kijken!

Junkyard race

Op dit moment is de race net van start gegaan. Team Autoblog doet het lekker op het moment, de coureurs staan nu op de tweede plaats met de Peugeot 206 GTI! Net als met de Formule 1 rijdt er een Nederlander op kop, dat is prettig om te weten voor chauvinistisch ingestelde autosportliefhebbers. Er zal dus een Nederlander winnen vandaag. Hopelijk gebeurt dat ook met die andere race die vandaag in de planning staat.

Wil jij volgende keer ook mee doen? Koop een auto voor minder dan 500 euro, zorg dat ‘ie voldoet aan de eisen en verschijn aan de start in een epische race! Aanmelden voor de Junkyard race kan hier!

Fotocredits: Chris Schotanus.