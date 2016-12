De Frankfurt Motor Show wordt mogelijk geen bal aan

De tijd van autoshows lijkt écht voorbij.

Braadworsten eten, bier drinken en oh, nieuwe auto’s koekeloeren. Dit is straks verleden tijd want het fenomeen ‘autoshow’ is als een geschoten hert dat langzaam doodbloedt. Peugeot heeft alvast bevestigd niet aanwezig te zullen zijn op de IAA in Frankfurt. De beurs zal in september 2017 plaatsvinden. One of many?

Het aantal merken op de autoshow van Parijs was dit jaar mager te noemen. Autofabrikanten met een exclusieve klantenkring zoals Aston Martin, Lamborghini, Rolls-Royce en Bentley waren niet aanwezig. Echter waren het niet alleen de exclusieve jongens die afbelden. Ook Ford, Mazda en Volvo waren dit jaar niet aanwezig in Parijs.

Wellicht dat Frankfurt hetzelfde lot staat te wachten. Automerken lijken slechts één, twee of drie beurzen te kiezen om hun primeurs te tonen. In dit geval gaat het om Detroit, Genève en soms een grote beurs in China. Laatstgenoemde is op dit moment een enorm groeiende markt en dus is het logisch dat fabrikanten hierop inspringen. De autoshows in New York, Los Angeles, Parijs/Frankfurt lijken opvulling te worden. Enkel als het lokaal interessant is laten merken hun snoet zien. Zo was PSA dit jaar goed vertegenwoordigd in Parijs en zijn Japanse automerken ook vrijwel altijd aanwezig op beurzen zoals de Tokyo Motor Show. Mogelijk zien we straks in Frankfurt een klassieke wisseltruc. Franse autofabrikanten kiezen ervoor om primeurs te laten zien in Parijs. Duitse autofabrikanten kiezen op hun plaats voor Frankfurt.

Peugeot wil het geld dat ze besparen steken in de ontwikkeling van hun modellen. Een begrijpelijke keuze. Daarnaast houden merken steeds vaker exclusieve previews voor journo’s en klanten. Denk aan Skoda met de Kodiaq en Volvo met de V90 Cross Country. Of het nou leuk is of niet: het tijdperk van de autoshow lijkt langzaam aan een einde te komen.