De hoax over de 1000-kilometer forens

Sommige mensen hebben heel wat over voor hun werk, of lijkt dat maar zo?

Verschillende media plaatsen vandaag een bericht over het absurde verhaal van Ted Clark. De man uit Canada zou iedere dag van zijn huis in Calgary naar Vancouver rijden om te gaan werken. Clark is een gespecialiseerde koffiemaker in de modieuze wijk Mount Pleasant in Vancouver. De afstand die hij moet afleggen, is maar liefst 1000 kilometer. Wanneer hij klaar is met zijn werk moet hij uiteraard ook nog terug.

Clark kon geen werk vinden in Calgary en daarom was hij erg blij dat hij een baan kreeg in Vancouver. Aan verhuizen moest Ted niet denken, want hij wilde zijn vertrouwde leven in zijn woonstad samen met zijn vrouw niet opgeven. Sins 2016 rijdt de koffie-expert iedere week drie keer op en neer in zijn Toyota Highlander. Op vrijdag draait hij een dubbele dienst, waardoor hij in zijn auto moet overnachten. Daardoor kan hij in het weekend wel in alle rust thuis bij zijn vrouw en kind zijn.

De rit naar zijn werk zou 10 uur duren en dat roept meteen vraagtekens op. Als het echt zo lang zou duren om heen en terug te rijden, dan houdt de beste man niet veel tijd over om te werken. Dat kan gewoon niet, dus terwijl andere kwaliteitsmedia (zoals wakkere kranten en waardeloze automagazines) dit verhaal zojuist online slingerden, deden wij een kleine zoekactie op het web. Binnen een paar minuten zagen we dat dit mooie verhaal onderdeel uitmaakt van een actie om mensen bewust te maken dat ze niet te veel op moeten gaan in hun werk. Er is zelfs een hele parodievideo rondom Ted Clark de koffiemaker: