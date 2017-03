Deze ‘959 Cabrio’ is minder fout dan je denkt

Een klein offer vond plaats om iets bijzonders te maken.

Mensen met een Porsche-fetisj zullen het fundamenteel oneens met me zijn. Ik stel namelijk dat deze creatie niet zo superfout is als je misschien op het eerste oog zou denken. Waarom? Slechts een 911 werd geofferd om deze replica te maken. Een echte 959 (rijtest) werd gelukkig van een offer bespaard.

En dat hebben we in het verleden wel eens anders gezien. DIT was bijvoorbeeld een ├ęchte 959, die te maken kreeg met een schaar en van het hoofd werd ontdaan. Neen, dan is dit project nog wel door de vingers te zien.

Het gaat om een oude 911 uit 1988. De auto kreeg een dakloze 959-look aangemeten. Helemaal puntgaaf is de Porsche niet meer. Zo is onder andere de radio stuk, net als de elektrische bediening van de passagiersstoel. Het motorblok is origineel gebleven. Een 3.2 boxer, gekoppeld aan een handbak met vijf verzetten.