Ziehier, de lekkerste Porsche 911 Cabrio van Marktplaats

Er zijn veel dertien-in-een-dozijn 911’s, maar dit exemplaar valt zeker niet onder die noemer.

Bij de moderne Porsche 911’s heb je in principe twee soorten spoilers. Opvallende spoilers (Turbo, GT3, GT2) en onopvallende spoilers (Carrera, GT3 Touring). De onopvallende spoiler is een actieve spoiler die in gesloten toestand niet als zodanig te herkennen is.

Je rijdt dus óf met een opzichtige spoiler rond óf je gaat op in de massa, even kort door de bocht. Er is echter een gulden middenweg: de ducktail. Helaas is dit een optie die we maar heel weinig tegenkomen.

Dat heeft alles te maken met het feit dat Porsche deze optie maar een korte periode geleverd heeft. De 992 is niet met een ducktail te krijgen en op de 991 was deze optie er alleen voor de facelift. En er waren weinig klanten die hiervoor kozen. Een 991 met een ducktail is dus een zeldzame verschijning.

Toch zijn we nu op Marktplaats een 991 Carrera 4S tegengekomen met een heuse ducktail. Dit is duidelijk een auto die de eigenaar helemaal naar wens heeft samengesteld, ongeacht het prijskaartje. En dat zijn doorgaans de mooiste exemplaren, tenzij de eigenaar een hele dubieuze smaak heeft. Maar dat was hier gelukkig niet het geval.

De ducktail maakt onderdeel uit van het SportDesign-pakket, wat betekent dat deze 911 ook dikke bumpers heeft. Qua kleuren is de eigenaar eveneens buiten de gebaande paden gedaan. Het exterieur is uitgevoerd in smurfblauw (Voodoo Blue?) en het interieur is uitgevoerd in donkerblauw leer. De eigenaar was dus vermoedelijk groot fan van Eiffel 65.

Deze unieke 911 heeft een kleine 80.000 km op de klok staan en wordt nu op Marktplaats aangeboden voor – heel toevallig – precies €99.911.