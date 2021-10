Gespot: een monsterlijke Porsche 911 Cabrio

Er zijn weinig auto’s met een imposanter (en controversiëler) achterwerk dan een Gemballa Cyrrus.

Er wordt weleens geklaagd als Mansory weer met een controversiële creatie op de proppen komt, maar er is natuurlijk niets nieuws onder de zon. In de jaren ’80 konden ze er ook wat van. Alleen vallen de creaties uit die tijd vaak in de categorie ‘zo fout dat het weer goed wordt’.

We hebben vandaag een mooi staaltje jaren ’80-vakmanschap voor jullie. Autoblog-lezer @chasingthesupercardream was namelijk in Portugal en deed daar een hele bijzondere vondst. Hij stuitte op een wilde Gemballa Cyrrus.

Gemballa is een tuner die we vandaag de dag nog steeds kennen, maar oprichter Uwe Gemballa wist in de jaren ’80 al naam te maken met zijn creaties. Die vielen nogal op, want Gemballa’s waren net zo ingetogen als de garderobe van een glam rock band. Totaal niet dus.

De Cyrrus was een van de eerste wapenfeiten van Gemballa, samen met de Avalanche. Waar de Avalanche gebaseerd was op de Porsche 930 Coupé, was de Cyrrus op zijn beurt gebaseerd op de 930 Cabrio. Het is dus meteen duidelijk dat we hier met een Cyrrus te maken hebben. Ook omdat het met grote letters op de achterkant staat, maar dat terzijde.

Ongetwijfeld tot afgrijzen van de Porsche-puristen, is de 930 grondig verbouwd door Gemballa. De spoiler – die toch al niet klein was – is nu uitgegroeid tot een plateau waar met gemak een helikopter op zou kunnen landen. Dan zijn er ook nog de schaamteloos brede heupen met Testarossa-achtige luchtinlaten en de driedubbele uitlaten aan weerszijden. Met de klapkoplampen en de rode kleur ziet het geheel er uit als het bastaardkind van een 911 en een Testarossa. Je zou het ook kunnen zien als een ‘best of the 80s’-compilatie.

Of je nu fan bent van het uiterlijk of niet, we hebben hier wel met een topspot te maken. De Gemballa Cyrrus was namelijk een echt nicheproduct, waar er maar een handjevol van gebouwd zijn. Naar verluidt zijn er maar tien gemaakt. De kans dat je dit monster tegenkomt is dus niet veel kleiner dan de kans dat je het monster van Loch Ness tegenkomt. In beide gevallen is het waarschijnlijk even schrikken.

Met dank aan André voor de foto’s!