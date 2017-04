Deze Audi A3 werd volledig gestript in Woerden

En nee, dat gebeurde niet met toestemming van de eigenaresse.

Mevrouw vond haar volledig uit elkaar gehaalde Audi A3 terug in parkeergarage Castellum te Woerden. Men gaat ervan uit dat de auto door criminelen werd gestript. Vette kans dus dat de onderdelen allang de grens over zijn, maar de A3 is door alle ontbrekende bits & pieces helaas wel total loss.

De eigenaresse deed haar verhaal tegenover AD en was twee weken geleden al de sigaar. Toen werden de wielen onder haar A3 vandaan gehaald. Kennelijk was dat niet genoeg voor het rapaille, want werkelijk alles van enige waarde werd ditmaal uit/van de Audi gesloopt. Helaas ontbrak het in de garage aan cameratoezicht.

Audi’s zijn relatief gezien vaak de klos als het gaat om vandalisme en diefstal. Zo werd deze A3 door ernstig toegetakeld op video en schreven we vele malen over Audi’s RS# die werden gejat voor ramkraken en andere onfrisse zaken.

Dank aan Jeroen voor het tippen!