Deze Belgische mancave met mega garage is VET!

Het ideale huis voor de moderne man: dit moet 'm zijn.

Ergens ten zuiden van Gent ligt Sint-Martens-Latem. Nooit van gehoord en da’s ook niet nodig. Het enige dat je hoeft te weten is dat een 45-jarige vrijgezel de opdracht gaf om in die plaats een heerlijk huis neer te zetten. Binnen en buiten gaan naadloos in elkaar over, vanuit de keuken kijk je uit over een riviertje (vindt het personeel vast mooi) en het terras kan volledig worden afgeschermd. Kan die 45-jarige vrijgezel mooi de bloemetjes buitenzetten zonder dat de buren er lucht van krijgen.

Verder is het huis voorzien van in totaal drie slaapkamers en vanaf de rivier kijken ze met geen mogelijkheid bij deze hut naar binnen. Kun je lekker rustig gamen, “enzo”. Je komt alleen op het dakterras vanuit de master bedroom en vanaf dat terras kijk je 360 graden rond.

Onder de grond begint de magie pas echt want daar ligt de mancave. Terwijl je rustig aan de bar staat te chillen met je vrienden komt er een schone brunette voorbij zwemmen. Heb je genoeg van dat uitzicht, dan draai je je om om je te vergapen aan een Lamborhgini Miura die samen met andere pareltjes mooi staat te wezen. De auto’s staan in een open garage, zodat je vanuit de kelder altijd zicht hebt op je kindjes.

Foto’s: Tim van de Velde. Dank voor alle tips!