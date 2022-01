Villa in België is walhalla voor autoliefhebbers

Dit zie je zelden. Autoliefhebbers kijken hun ogen uit in deze villa in België.

We dromen allemaal wel van een riant huis met een nog riantere garage om al je auto’s in te herbergen. Met de meeste huizen staat de woning op prioriteit nummer één, de garage op plek twee. Bij deze villa in België lijkt het precies andersom. Want hier spelen de garages een hoofdrol.

Zelfs de makelaar Found & Baker prijst het huis aan als een grote troef voor autoliefhebbers. En daar is geen woord aan gelogen. Allereerst heb je ondergrondse garage met klimaatregeling waar je auto’s in alle rust en ruimte kunt onderbrengen. 1.500 m² om precies te zijn. Dat was het? Nee, zeker niet! Op het parceel zijn ook nog eens vier bovengrondse garageboxen te vinden. Want je kunt nooit genoeg garages hebben!

De villa is gelokaliseerd in Ursel en staat op een grondoppervlakte van 56000 m². Deze gemeente ligt niet heel ver van de Nederlandse grens, tussen de bekendere plaatsen Brugge en Gent in.

Naast de garages is de villa in België uitgerust met alles wat je hartje begeert. Van een bioscoop tot vijf slaapkamers met elk een eigen badkamer. Er is een dubbele woonkamer, ruime leefkeuken en natuurlijk een gastengedeelte. Een prijs voor de woning is niet bekendgemaakt, maar dat loopt vast in de miljoenen euro’s.

Met dank aan Peter voor de tip!