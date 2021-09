Huis in Maassluis heeft verrassend jaloersmakende garage

Dit ziet er goed, of niet? But wait, there’s more!

Een aloud Engels gezegde luidt: “Never judge a book by it’s cover.” Datzelfde gezegde kun je ook toepassen op huizen. Je moet een huis namelijk nooit op zijn gevel beoordelen. Kijk maar eens naar dit huis in Maassluis.

Niet dat er iets mis is met de gevel, maar laten we eerlijk zijn: als je er voorbij loopt zou je er waarschijnlijk niet al te veel aandacht aan schenken. Terwijl er achter deze gevel toch echt een heel fraai interieur schuilgaat en belangrijker nog: een ruime en goedgevulde garage. Of eigenlijk zelfs twee.

De eerste verrassing is direct achter het huis te vinden. Daar is namelijk een prachtige garage te vinden met drie openslaande glazen deuren. Daar zien we een begeerlijk trio staan, namelijk een blauwe 911T Targa uit 1972, een rode Audi R8 V10 Spyder uit 2010 en een splinternieuwe Porsche 992 Carrera S. Het lijkt erop dat de eigenaar een lichte voorkeur heeft voor Porsche.

Daar kunnen we gerust ‘sterke voorkeur’ van maken, want kijk maar eens wat er in het tegenoverliggende koetshuis staat. Dit is in feite één grote man cave, met nog eens vijf Porsches. We zien onder andere een RSR-achtige 911 met Brumos-livery, een oranje Carrera T en iets wat door moet gaan voor een Carrera RS, met Group 4-velgen in plaats van Fuchs-velgen. Buiten zien we trouwens ook nog een Taycan staan, dat zal vast de daily driver zijn.

Het huis van deze fervente Porsche-liefhebber uit Maassluis op momenteel te vinden op Funda. De vraagpijs is €1,8 miljoen. Jammer maar helaas: de auto’s zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Foto’s: Funda