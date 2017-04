Deze Bugatti-fiets kost meer dan de gemiddelde hatchback

Bugatti neemt de term 'premium fietsen' naar een nieuw level.

Je zou haast denken dat het hier gaat om een flauwe grap. Toch is deze fiets écht te koop. De tweewieler is gemaakt door fietsenmaker PG. Het design is afkomstig van Bugatti. De productie zal plaatsvinden in Duitsland en er zullen slechts 667 exemplaren worden gemaakt.

De fiets is van carbon waardoor het gehele ding minder dan 5 kilogram weegt. Handig voor boeven, die zo de fiets onder hun arm meenemen. Als je het prijskaartje weet is het sowieso de vraag of je er wel mee op stap durft te gaan. PG en Bugatti vragen maar liefst 39.000 euro voor de fiets.