Tweede Bugatti Chiron occasion van de dag kost weinig munten

De tweede Bugatti Chiron occasion van vandaag moet slechts 75 stuks lokale valuta kosten. Helaas gaat het dan niet om ponden, dollars of euro’s.

Je hoort het wel eens: als je een aantal jaar geleden had geïnvesteerd in die startup, was je nu miljonair geweest. Recent hoor je dat vaak bij Bitcoin. Had je nou maar in de vroege dagen een stuk of 75 gekocht. Dan had je nu iets erg leuks kunnen kopen.

Bugatti Chiron occasion

Bijzonder: twee Nederlandse Chirons op één dag in de verkoop. De verkoper van dit exemplaar is Absolute Motors. Zij melden dat er een Bugatti Chiron occasion in de verkoop komt, die je enkel op een bijzondere manier kunt kopen. De Chiron in kwestie kan namelijk enkel betaald worden met Bitcoin. Het klinkt als weinig geld: 75 Bitcoins voor een auto.

Duur

Zoals gezegd had je het wellicht kunnen betalen als je vroeger wat Bitcoin had gekocht. In de huidige koers is 75 Bitcoins voor deze Bugatti Chiron occasion echter een flinke som. Kijken we naar de koers op het moment van schrijven, dan gaat deze Chiron 3.038.610 euro en 75 cent kosten. Minder duur dan de Chiron van Bernhard ten Brinke, maar allerminst goedkoop.

Bekende Chiron

In Nederland hebben we vijf stuks van de blubberdikke Bugatti Chiron, dit exemplaar is eentje die we wel kennen. De voorkant is zwart, de achterkant is een hele donkere groene tint. Wanneer je het interieur met camouflageprint ziet, weet je waarschijnlijk genoeg.

Een bijzondere ludieke actie, ga maar eens iemand vinden die toevallig een Bugatti Chiron als occasion ziet zitten én 75 Bitcoins op zijn rekening heeft staan. Ben jij diegene? Dan kun je terecht op de website van Absolute Motors.