Deze dame ontwierp een bekende supercar!

Zo op het oog is de autowereld een mannenwereld, maar ook hier geldt: zoekt en gij zult vinden.

Michelle Christensen is de naam en deze Amerikaanse werkt sinds 2005 voor Acura/Honda. De liefde voor het vak werd echter met de paplepel ingegoten. Vader Christensen was namelijk verzot op heet Amerikaans spul als musclecars en hot rods. Voor de meeste meisjes geen reden om de barbiepoppen aan de kant te leggen, voor Michelle gelukkig wel. Haar lievelingsauto was vroeger dan ook de ’67 Chevy Chevelle.

Op school leerde ze om te gaan met papier en potlood en uiteindelijk leerde ze de fijne kneepjes van het designvak aan de Art Center College of Design te Pasadena (Californië). Een stage bij Volvo later trad Christensen in dienst bij Acura en na een korte tussenstop bij General Motors keerde ze bij het luxemerk van Honda terug als Lead Principal Designer.

De tweede generatie Honda NSX is de eerste auto waarvan het exterieur onder haar leiding werd ontworpen. Het apparaat heeft aan deze kant van de Atlantische Oceaan helaas niet al teveel fans omdat Honda de introductie keer op keer uitstelde. De buzz rondom de NSX was dan ook al voorbij voordat de auto goed en wel op de markt kwam, maar afgezien daarvan lezen we er positieve dingen over. Bijzonder: de NSX is de eerste supercar waarbij een vrouw de leiding had over het ontwerp!

Uiteraard is de NSX niet de enige auto die Christensen tekende. Ze was ook (mede)verantwoordelijk voor de Acura RDX, je ziet ‘m hieronder.