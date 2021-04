Gespot: eerste nieuwe Honda NSX op Nederlands kenteken - Autoblog.nl

De ‘nieuwe’ Honda NSX is er al sinds 2016, maar nu staat er eindelijk eentje op Nederlands kenteken.

De introductie van een gloednieuwe supercar uit Japan, dat is iets wat we niet vaak meemaken. In 2016 kwam Honda er met eentje op de proppen: een opvolger van de roemruchte NSX. De auto is misschien niet zo revolutionair als de eerste NSX destijds was, maar het is alsnog een knap staaltje techniek en design.

Helaas lijkt de beoogde doelgroep daar anders over te denken. De Honda NSX – of de Acura NSX, zoals de auto aan de overzijde van de Atlantische Oceaan heet – is namelijk allesbehalve een verkoopsucces.

Dat was niet omdat de NSX een slechte auto was. Integendeel, de aandrijflijn met een 3.5 V6 plus drie elektromotoren werd uitgeroepen tot Best New Engine bij de Engine of The Year verkiezing. Het design is ook dik in orde. Met 1.725 kg is de auto wel wat aan de zware kant, maar dankzij de elektromotoren en het totale vermogen van 581 pk heb je alsnog prestaties die passen bij de looks. Om het even concreet te maken: 0-100 km doet de NSX in 2,7 seconden en de topsnelheid ligt op 307 km/u.

Ondanks dit alles was het animo voor de auto dus wereldwijd beperkt. In Nederland liep het al helemaal geen storm: er was er tot nu toe nog helemaal niemand die er een gekocht had. Nu is daar gelukkig verandering in gekomen. Spotter @joosstra wist het eerste en tevens enige exemplaar op Nederlands kenteken vast te leggen.

Het betreft een zwart exemplaar uit 2019. In februari is deze Honda NSX geïmporteerd naar ons land en voorzien van gele platen. Daarmee staat er vijf jaar na de introductie eindelijk een exemplaar op Nederlands kenteken.

Natuurlijk interessant om te weten: wat kost zoiets? Volgens de kentekencheck is de nieuwprijs van deze Honda NSX €210.786. Voor dit geld zijn er natuurlijk nog een hoop andere leuke auto’s te krijgen, maar daarvan zullen er maar weinig zo exclusief zijn als deze Honda NSX. Alleen daarom al is dit een goede keuze van de eigenaar. Chapeau!

Foto’s: @joosstra