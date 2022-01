Herken jij deze zwaar verbouwde supercar nog?

Deze supercar is redelijk onherkenbaar gemaakt.

We zullen maar meteen verklappen om welke auto het gaat, mochten jullie de koplampen niet herkennen: onder dit koetswerk gaat een nieuwe Honda NSX schuil. We kunnen wel stellen dat deze een vrij grondige make-over heeft gekregen.

Eigenlijk is het helemaal niet nodig om iets unieks te maken van de Honda NSX. De auto verkocht namelijk maar heel moeizaam en is dus automatisch een stuk zeldzamer dan bijvoorbeeld een Ferrari 488 of een Lamborghini Huracán. Er staan momenteel twee stuks op Nederlands kenteken en dat zijn er al twee meer dan een jaar geleden.

Mochten er tóch mensen zijn het uiterlijk van een NSX niet spectaculair of speciaal genoeg vinden, dan is er nu dus een oplossing. Het Japanse Autobacs Racing Team Aguri (ARTA) heeft namelijk een complete bodykit voor de Honda NSX ontwikkeld. ARTA is goed bekend met de auto, want ze racen ermee in het Japanse Super GT-kampioenschap.

De Japanners hebben veelvuldig gebruik gemaakt van carbon, dus de NSX is er in ieder geval niet zwaarder op geworden. Maar uiteindelijk koop je dit niet voor de gewichtsbesparing. Een bodykit koop je voor de looks. Op dat vlak zijn de Japanners niet bepaald bescheiden. Met de bodykit zou deze NSX niet uit de toon vallen in een Lamborghini-dealer. Voor de uitlaten lijkt er inspiratie opgedaan te zijn bij Pagani.

Met deze bodykit kun je echt iets speciaals maken van je Honda NSX, want ARTA bouwt maar vijf exemplaren. Je voelt ‘m al aankomen: dit is een duur grapje. De bodykit kost bijna twee ton. En dat moet je dus zelf eerst nog even een Honda NSX aanschaffen.