Deze Giulia Quadrifoglio heeft meer dan 600 pk!

Hier, het bewijs dat het Ferrari-blok in de Giulia Q serieuze potentie heeft.

Dat je met 510 pk niets tekort komt moge duidelijk zijn. We weten echter allemaal: hoe meer hoe beter. Al is het alleen maar om indruk te maken op je lokale kameraden in het café. De Giulia Q (rijtest) heeft een 2.9 V6 biturbo onder de kap en dat laatste woordje maakt alles anders.

Want met hulp van het betere blaaswerk is het opschroeven van het vermogen soms kinderspel. Het Duitse Pogea Racing werkt momenteel aan een Quadrifoglio en via social media hebben ze bekendgemaakt dat de rode sedan over 612 pk en 750 Nm beschikt na een ECU-kuur. Een toename van meer dan 100 pk zónder andere aanpassingen aan het blok. Volgens de Duitsers is dit echter het absolute maximum.

Bij Pogea Racing zijn ze met meer dan 600 pk voor de Alfa nog niet tevreden. Op de achtergrond gaat de tuner namelijk verder met de auto. Door aanpassingen uit te voeren op het gebied van hardware willen ze de grens van 700 pk passeren. Welke aanpassingen de Duitsers in gedachte hebben is niet bekendgemaakt.

De achterwielaangedreven Giulia Quadrifoglio sprint standaard in 3,9 seconden naar de honderd en heeft een top van 307 km/u. Hoe snel de 612 pk sterke Q van Pogea Racing richting de horizon knalt is helaas onbekend.