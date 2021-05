De Alfa Romeo Giulia GTA is goedkoper geworden - Autoblog.nl

We hebben wat langer moeten wachten op de komst van de Alfa Romeo Giulia GTA, het goede nieuws is dat de hardcore Italiaan goedkoper is geworden.

Begin maart 2020 stelde Alfa Romeo de gloednieuwe Giulia GTA en GTAm aan de wereld voor. Eigenlijk was dit een dikke première voor de autoshow in Genève. COVID gooide roet in het eten en ook daarna had Alfa Romeo nog last van de pandemie. Hoewel een maand later, in april 2020, prijzen werden gecommuniceerd kwam het niet tot leveringen in datzelfde jaar.

Nieuw jaar, nieuwe kansen. De Giulia GTA moet in 2021 echt aan klanten geleverd gaan worden. Het goede nieuws is dat de Alfa Romeo Giulia GTA goedkoper is geworden. Aanvankelijk had de Italiaanse autofabrikant een prijs gecommuniceerd van 230.000 euro voor de GTA. De GTAm moest 236.000 euro gaan kosten. Dat was toen, nu is dat iets schappelijker.

Eerst nog even een kleine opfrisser. De Giulia GTA haalt 540 pk uit de inmiddels bekende 2.9-liter V6 biturbo motor. Daarnaast is 100 kg gewicht gesnoept ten opzichte van een ‘gewone’ Quadrifoglio. De GTAm gaat nog een tandje verder en is de variant gefocust op het circuit. Deze heeft onder andere geen achterbank en is daardoor een tweezitter.

Zoals gezegd zijn de Alfa Romeo Giulia GTA en GTAm goedkoper geworden in 2021. Prijzen beginnen nu bij 222.112 euro voor de GTA en 226.888 euro voor de GTAm. Dat scheelt toch weer een slok op de borrel.