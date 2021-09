De gaafste Alfa van dit moment is stiekem Duits

Hij moet eerst nog wel even gebouwd worden, maar daar zijn Duitsers toch beter in dan Italianen. Dat gaat dus helemaal goedkomen.

De hoogtijdagen van Alfa Romeo liggen in het verleden, daar moeten we eerlijk in zijn. Veel van de pareltjes zijn al behoorlijk oud. Toch weet het merk ook anno 2021 nog de liefhebbersharten sneller te laten kloppen. Er is immers nog altijd de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Het project wat je hier ziet is interessant te noemen, want het brengt het oude en het nieuwe Alfa Romeo samen in een smakelijk geheel. Zoals je waarschijnlijk al doorhad is dit een een restomod op basis van de Giulia Sprint GT. In tegenstelling tot de Alfa Romeo Giulia-restomod van Totem Automobili is deze echter niet voorzien van een elektrische aandrijflijn.

Emilia Auto – het bedrijf achter dit project – koos voor een andere optie, die de Alfisten in ons midden waarschijnlijk een stuk beter zal bevallen. Deze restomod wordt namelijk voorzien van de twin-turbo V6 uit de Giulia Quadrifoglio. Dat betekent dat deze klassieker opeens 510 pk en 600 Nm koppel krijgt.

Emilia Auto neemt niet alleen het motorblok over van de Giulia Q, maar ook de achttraps automaat en het elektronische sperdifferentieel worden overgeheveld. Om dit alles te laten passen zal ook het chassis stevig aangepakt worden. Zoals te zien is op de afbeeldingen wordt het koetswerk ook een stuk breder. Klassiekerpuristen zullen daar vast niet enthousiast van worden, maar een widebody misstaat de Giulia Sprint GT zeker niet, naar de mening van ondergetekende.

Zoals we vaker zien bij restomods worden voor de gelegenheid ook zaken als de bumpers, verlichting en het interieur van de Alfa Romeo Giulia Sprint GT gemoderniseerd. Bij dit alles wordt het originele ontwerp wel geëerbiedigd en het geheel ziet er daarom zeer smakelijk uit op de plaatjes.

Hoewel er een Italiaanse auto als basis wordt gebruikt, er een Italiaanse motor in komt en Emilia Auto heel Italiaans klinkt, is dit verrassend genoeg geen Italiaans project. De volledige naam van Emilia Auto is namelijk Emilia Auto GmbH. Inderdaad, het zijn de Duitsers die hier met de Italiaanse historie aan de haal gaan.