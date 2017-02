Deze klassieke Ferrari is een zachtgekookt eitje

Klassieke Ferrari's zijn ruwweg onder te verdelen in drie categorieën: bloedmooi (denk 250 GT Lusso), bruut (denk 312PB) en 'wel apart'. Deze 'Uovo' valt in de laatste categorie.

De Uovo, wat het Italiaanse woord is voor ei, ontstond bij Carrozzeria Fontana in Padua. Bij het tekenen van de auto kreeg de carrosseriebouwer wat hulp van designer Franco Reggiani. Reggiani ontwierp in zijn leven vele concepts en one-offs. De basis werd doorgaans gevormd door Ferrari’s, Maserati’s en Alfa’s, maar soms ook door Jaaags en Austin-Healey‘s.

Op de Geneefse autoshow van 1964 stond bijvoorbeeld zijn ‘May Britt’ te pronken, naar verluidt de eerste volledig functionele auto ooit met een plastic body. De naam was overigens een referentie naar May Britt, een Zweedse filmster uit die tijd. Volgens Franco was dat omdat zij een icoon van Scandinavische schoonheid was, maar het zou natuurlijk ook een epische sneer kunnen zijn…

Enfin, terug naar de Fezza. De auto werd gebouwd in opdracht van graaf Giannino Marzotto en baseert op een combo van 166 en 212 techniek. Marzotto hield van racen en zijn idee was om Ferrari in het raceseizoen van 1951 de loef af te steken met een gestroomlijnd ontwerp. Zoals bekend moest Enzo zelf aanvankelijk namelijk niks hebben van aerodynamica.

Toen ze in Maranello de creatie onder ogen kregen, waren de meningen volgens de overlevering niet bepaald positief. Je kan je daar wellicht iets bij kunnen voorstellen. Het passagierscompartiment doet mij zelf in ieder geval denken aan een gesmolten koepel van een ouderwetse vuurtoren. Maar wie het laatst lacht, lacht het best! Uiteindelijk bleek dat echter niet graaf Marzotto te zijn, hoewel het niet veel had gescheeld. Het eitje pakte zowel in de Mille Miglia als in de Giro di Sicilia de leiding in de race, maar viel in beide races uit met technische problemen.

De afgelopen dertig jaar heeft de auto het daglicht haast niet gezien, maar in augustus wordt ‘ie geveild door RM Auctions bij het Comomeer. Het is altijd moeilijk in te schatten wat een one-off als deze op gaat brengen. Echte kenners verwachten echter een prijs die vergelijkbaar is met die van een ‘gewone’ 166. Dat zou betekenen een slordige drie miljoen. Nou ja, altijd nog goedkoper dan een Fabergé-ei…