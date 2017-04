Mercedes-Maybach bij Domeinen is een oude bekende

Genieten van opulente luxe voor een prikkie.

Dat je bij Domeinen de nodige snelle boten op kan pikken mag geen verrassing heten. Maar, ook op het gebied van auto’s heeft het Ministerie van Financiën met enige regelmaat mooi spul in de aanbieding. Oké, er zitten ook voldoende knaken-BMW’s, Daewoo’s en Fiat Seicento’s tussen het aanbod. Af en toe loopt er echter ook eens een capo di tutti capi tegen de lamp en dat leidt tot buitenkansjes voor de liefhebber met lef.

Je moet namelijk wel om kunnen gaan met het risico dat je geïntimideerd wordt door de andere opkopers die rondom de hete waar schuimen. En als je dan het begeerde object weet te bemachtigen, moet je natuurlijk hopen dat de ‘rechtmatige eigenaar’ ‘m niet na aankoop komt ophalen. Enfin, we gaan er even van uit dat je kan leven met deze kleine nadeeltjes.

In dat geval kan je namelijk vol inzetten op deze Mercedes-Maybach S600! De zorgen die je had vóór aankoop van het ding, verdwijnen als sneeuw voor de zon als je achterin geniet van de groteske weelde de auto te bieden heeft. En dat alles terwijl je chauffeur er zich om bekommert dat je van A naar B zoeft. Maar wacht, er is meer!

Déze Mercedes-Maybach S600 heeft namelijk een officiële autoblog goedkeuring ontvangen van niemand minder dan @wouter. Het kenteken verraadt namelijk dat het hier gaat om het exemplaar dat onze resident Rotterdammert overtuigde met een explosie van laufkultur (rijtest). De auto maakte zelfs zoveel indruk dat ‘ie @wouter deed denken aan de eerste generatie van de Skoda Superb, dus bleef hem niks anders over dan de auto te kopen… .

Zoals te doen gebruikelijk geeft Domeinen verder weinig informatie prijs over de auto, behalve het feit dat er inmiddels 19.173 kilometer mee gereden is en dat de RDW daar geen vraagtekens bij zet. Drink jij binnenkort een drankje uit de Maybach-glazen op de achterbank?