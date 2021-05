Mercedes-Maybach S680 met 612 pk eindelijk 'officieel' - Autoblog.nl

Heel erg stiekem wordt de Mercedes-Maybach S680 4Matic aan het gamma toegevoegd.

Het is eigenlijk heel erg raar dat Mercedes er zo geheimzinnig over doet. De Mercedes-Maybach S680 is namelijk een een absoluut meesterwerkje. Het is een technisch complexe en uiterst luxueuze automobiel. Wellicht de beste auto ter wereld?

Toch werd de auto héél stiekem toegevoegd op het persportaal van Mercedes (Daimler Media). Ineens waren daar afbeeldingen van een twaalfcilinder S-Klasse in Maybach-uitvoering. Het merk Maybach bestaat tegenwoordig niet meer. Mercedes-Maybach is nu een soort submerk geworden, een luxe topuitvoering. Net zoals je Mercedes-AMG hebt voor de sportieve modellen.

Mercedes-Maybach S680

Het enige dat we wisten is dat de Mercedes-Maybach S680 er dus ‘ineens’ was. Verder bleef er vooral heel erg stil. Er is nog steeds geen persmap of grootschalige introductie, maar de auto staat nu wel op de Russische configurator, volgens Motor1.com, dat ook de persfoto’s ineens in de persmap vond. De Mercedes-Maybach S680 is zeer prijzig: omgerekend zo’n 310.000 euro, terwijl de ‘580’ bijna 225.000 euro kost.

















Zelf hebben we uiteraard ook even gekeken en gezocht, maar de S580 staat daar vooralsnog als enige te koop. Volgens Motor1 is het maximum vermogen van de motor precies 450 kW, omgerekend 612 pk. Dat is het vermogen waarmee de motor in 2003 zijn carrière begon (in de CL65 AMG). Later werd dit 630 pk, wellicht dat ze de twaalfcilinder iets hebben moeten castreren om ‘m zelfs aan de meest relaxte eisen te laten voldoen. De Mercedes-Maybach S680 verbruikt 14,1-13,3 liter brandstof per 100 km en stoot daarbij zo’n 322-305 gram per kilometer uit. Dat is waarschijnlijk de reden dat Mercedes er niet zoveel ruchtbaarheid aangeeft.













2.350 kg

Voor het eerst is de motor gekoppeld aan een 4Matic vierwielaandrijvingssysteem. Een primeur is de transmissie. Want de V12 is nu gekoppeld aan een 9G-Tronic automaat met negen voorwaartse verzetten. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Als laatste hebben we het gewicht van de auto ook voor je: 2.350 kg. Dat lijkt enorm veel en het is natuurlijk ook een hoop. Aan de andere kant, voor een luxe limo met V12 en vierwielaandrijving valt het bijna mee. Een beetje SUV met kleinere motor, minder ruimte en minder luxe weegt hetzelfde of zelfs ietsje meer.

Verwacht niet dat de nieuwe Mercedes-Maybach S680 ook in Europa geleverd gaat worden. Er komen nog sterkere en schonere versies aan: de S63e en S73e.