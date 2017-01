Deze multifunctionele Saab heeft 600 pk

Een sneeuwschuiver, racer en kijk mij-mobiel in één! Alleen die voetgangersveiligheid is een puntje...

Over het merk Saab valt de laatste tijd helaas niet al te veel nieuws te melden, maar er blijft altijd een schare liefhebbers. Of zij gelukkig worden van dit racemonster op basis van de nog altijd mooie Saab 9-5 is een ander verhaal. Onze monden vielen in elk geval open van verbazing.

Het gaat om een occasion die voor 29.000 euro te koop staat in het prachtige Finland. Daar lusten ze wel pap van rallycross en aanverwante evenementen, toevallig precies waar deze auto geschikt voor is. De verkoper meldt trots dat de Saab nu goed is voor 600 pk en 760 Nm bij een turbodruk van 1,5 bar. Met wat lichte aanpassingen worden dat zomaar 800 pk’s, bij een koppel van 900 Nm!

Dan de grote maar: dit ding is uiteraard niet geschikt voor gebruik op de openbare weg. Helaas valt hij ook nét buiten het budget voor de Junkyardrace, maar de enthousiaste racer kan hier vast iets mee.

Dank aan Boosted Boris voor het tippen!