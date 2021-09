Fabrieksnieuwe Saab Turbo is letterlijk fabrieksnieuw

Stiekem willen we allemaal een fabrieksnieuwe Saab Turbo, nietwaar?

Van alle merken die er tegenwoordig niet meer zijn, is Saab misschien nog wel het grootste gemis. Saab is een beetje die gekke oom waar je het nooit mee eens bent en zelfs aan ergert, maar sinds hij niet meer op feestjes komt mis je hem wel enorm. Oh, en de sfeer is er niet beter op geworden.

Een Saab kocht je niet omdat deze beter was dan een Mercedes of BMW, maar omdat deze je simpelweg meer aansprak. Waar het populistische plebs met man en macht Duits premium probeerde te leasen, gingen de academici Saab rijden.

Paul & Shark

Tegenwoordig is deze groep individualisten opgenomen in de Volvo-clan. Aan de Paul & Shark-truien over de schouder kun je ze nog herkennen. Maar ja, ze moeten dus wel want een nieuwe Saab kopen zit er niet in.

Nou, dus wel! Want check deze fabrieksnieuwe Saab 900 Turbo ! En met fabrieksnieuw bedoelen we ook echt nog steeds nieuw, niet nieuw gemaakt. Het apparaat heeft er namelijk slecht 624 km opzitten. Er bestaat dus een kans dat er maar twee keer mee getankt is!























De auto is Cayenne-rood van kleur en voorzien van chique beige bekleding en houtinleg. Voor Saab-rijders is het interieur nauwelijks te herkennen, want de letters van de boordcomputer functioneren nog in zijn geheel!

















Fabrieksnieuwe Saab 900 Turbo

Het is een zogenoemde Talladega. Dat was destijds een speciaal model. Mocht je de link leggen met de NASCAR-documentaire Talladega Nights (dat mentale problemen in topsport blootlegt), dan heb je het bij het juiste eind. Talladega werd door Saab gebruikt voor een lange-afstand recordrun.

Met zes (eveneens fabrieksnieuwe) 900 Turbo’s brak Saab het record door 40.000 km af te leggen met een gemiddelde snelheid van 226.46 km/u, inclusief tanken en beurten. Saab pakte het record van zichzelf, want met de 9000 werd daarvoor een soortgelijk record behaald.

















De fabrieksnieuwe Saab 900 Turbo in kwestie is gek genoeg niet helemaal origineel meer. De 2.0 Turbo viercilinder was normaal goed voor 185 pk. Echter, Ralf Uhr van Nordic Tuning (een legende onder de Saab-liefhebbers) heeft met een paar kleine modificaties het vermogen opgekrikt tot 235 pk. Ook de velgen zijn niet origineel, maar 17″ zes-spaaks wielen van Hirsch Performance, die andere beroemde Saab-tuner.

Via: Bilwebauctions.

Meer lezen? Check hier onze special over de Saab 9-3 Viggen!