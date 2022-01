Gele 9-3 Aero Cabrio is de ultieme wintercabrio

Met deze gele 9-3 Aero Cabrio maak je de blits op de skipiste en op de boulevard.

Elk merk heeft zo zijn eigen specialiteit. Een type auto dat ze kunnen maken als geen ander. Denk aan snelle stationwagons van Audi, hot hatches van Renault, rallyspecials van Subaru en sportsedans van BMW. Saab had ook zijn paradepaardje: de vier seizoens-cabriolet.

In feite zijn ze de bedenker ervan én konden ze het uitvoeren als geen ander. Dat is grappig, want de auto’s werden altijd met gemengde gevoelens onthaald door de pers. Die eisen – net als @jaapiyo – dat achterwielaandrijving, dynamisch rijgedrag en andere premium features van belang zijn. De hoogopgeleide Saab-rijder geeft niet om dergelijke bijzaken. Dat is te zien aan de Saab Cabrio’s en ook aan deze gele 9-3 Aero Cabrio.

Dikke sportstoelen

Achterwielaandrijving is leuk, maar voorwielaandrijving zorgt voor een grotere mate van stabiliteit op snelheid én is praktischer voor de binnenruimte. Zeker bij een cabrio geen verkeerde gedachte. Daarbij was het Epsilon-platform van GM bedoeld voor voorwielaandrijving. Of wat te denken van de stoelen? Geen tentstoelen of barkrukken die Audi en BMW standaard leveren, maar dikke sportzetels die comfortabel zijn én veel steun bieden. Als je hier niet goed in kunt zitten, moet je naar de firma Scheele of ASS gaan.

Het leuke van deze gele 9-3 Aero Cabrio is het feit dat ie, eh, geel is! Geel! Er zijn maar heel weinig luxe-cabrio’s die met die kleur wegkomen. In veel gevallen wordt het opzichtig en ordinair, maar bij een Saab Cabrio gek genoeg niet. Dat was met deze generatie het geval, maar ook de eerste generatie 900 Cabrio en latere 9-3 Cabrio konden het goed hebben. Sterker nog, de kleur (Monte Carlo Yellow) is een beetje de heilige graal onder de 9-3 kleuren.

Motor gele Saab 9-3 Aero Cabrio

Maar het is niet alleen de kleur, ook de motor van de deze gele 9-3 Aero Cabrio is om van te watertanden. Een 2.8 liter V6 met 256 pk (inderdaad, uit de Opel Vectra OPC) zorgt voor de aandrijving. Met name het koppel en koppelverloop is erg prettig van deze soepele machine. Het is niet stoplicht-sprinter, met stoplicht-sprintjes zijn veel te onvolwassen voor Saab Cabrio-bestuurders. Op de tussensprint kun je een Cayman, 330i of Golf GTI nog leuk verrassen. Oh, en er zijn voldoende Saab-specilisten die (veel) meer uit het blok weten te halen.

De prijs van dit alles is niet mals. De verkopende partij wil er nog 19.995 euro voor hebben. Dat is niet weinig gezien het bouwjaar (2008) en de kilometerstand (197.279 km). Aan de andere kant: Saab Cabrio’s zijn nooit echt goedkoop geweest. Ook zijn triviale dingen als onderhoud en staat veel belangrijker voor aspirant Saab-klanten. Aangezien Saab ze niet meer bouwt, zullen we het met de paar occasions moeten doen die we kunnen vinden op Marktplaats. De advertentie van de gele Saab 9-3 Cabrio Aero kun je hier bekijken.

Interesse in een 9-3 Cabrio, check hier ons Saab 9-3 Cabrio aankoopadvies!

Meer lezen? Check hier de geschiedenis special van de Saab Cabrio!