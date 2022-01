600 pk sterke BMW iX M60 is gelekt

Je moet überhaupt met een vergrootglas kijken om door te hebben dat de BMW iX M60 is gelekt.

Helaas, voor BMW dan. De voltallige gallery van de nieuwe BMW iX M60 verscheen heel even op de website van BMW. Hoewel de plaatjes alweer gauw offline werden gehaald, is de gouden regel van het internet onvergeeflijk. Eenmaal online is altijd online. En daardoor kunnen we nu al vroegtijdig kennismaken met het topmodel van de iX.

Maar blijkbaar is BMW verschrikkelijk lui geweest in het ontwerpen van de iX M60. Het uiterlijk van de elektrische auto komt grotendeels overeen met de andere varianten van de iX. En dat is toch een beetje jammer. Als je een dikke premium moet betalen voor het duurste model mag deze dit ook wel uitstralen toch? Ze kunnen er moeilijk vier uitlaten onder plakken, maar met andere bumpers en spoiler kom je al een heel eind.

BMW iX M60 gelekt

Afijn. De onthulling van de BMW iX M60 volgt spoedig. De Duitse autofabrikant heeft techbeurs CES in Las Vegas uitgekozen als podium. Dat betekent dat dezer dagen de auto officieel is. De exacte specificaties zijn nog niet bekend, maar al wel duidelijk is dat je minimaal 600 pk onder de kont krijgt. Daarmee kun je vermoedelijk Tesla’s en andere topmodellen van elektrische auto’s bijbenen bij het stoplicht. Daar zal wel een stevig prijskaartje tegenover staan. De iX M50 kost al meer dan 107.000 euro. Dat geeft geen hoop voor deze M60..