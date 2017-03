Deze Porsche 911 bleef 27 jaar onaangetast

En das zonde, want zo'n ding is gemaakt om te rijden. Gelukkig heeft 'ie in het verleden de nodige mijlen gemaakt.

Regelmatig kijk ik in de schuur en tot op heden heb ik er, naast een oude Gazelle, nog geen fraaie klassieker aangetroffen. Andere mensen hebben meer geluk en treffen door omstandigheden soms fijne pareltjes aan. Deze belanden vaak in handen van handelaren of veilinghuizen om vervolgens te verdwijnen in een andere schuur (lees: garage). Met een beetje geluk worden ze nog echt gereden ook, dit is afhankelijk van het type auto.

Deze 911 uit 1965 onderging een vergelijkbaar lot. Om een onbekende reden stond de klassieker sinds 1990 onaangetast in een garage. De rode Porsche was nog helemaal origineel en had maar liefst 62.165 mijl (100.020 kilometer!) op de teller staan. Zelfs de oorspronkelijk banden uit 1965 lagen nog in de schuur. De auto wordt nu aangeboden door Finest Euro Classics en is nog niet gerestaureerd.

Via eBay proberen ze de Porker te slijten. De rode Duitser heeft een prijskaartje van 125.000 dollar, maar het bedrijf accepteert ook een goed bod. De tellerstand toont in elk geval aan dat de 911 voor 1990 goed gebruikt is. Aan de volgende eigenaar de taak om deze koers voort te zetten. Via de handelssite zijn al vijf biedingen uitgebracht. Finest Euro Classics is gevestigd in Laguna Hills, Verenigde Staten.