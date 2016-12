Deze puntgave Lamborghini Miura SV is klaar voor Kerst

De geweldige kleur past bij iedere kerstboom!

Het vereist geen rocket science om de Miura te bestempelen als de meest elegante Lamborghini ooit. Het is dan ook geen straf om plaatjes te kieken van deze Italiaanse schone. Neem nu dit exemplaar, gespoten in een two-tone combinatie van rood met goud. Dichterbij het ideale kerstcadeau kom je bijna niet.

Als kerstcadeau komt deze Miura SV te laat. De klassieke Italiaan zal namelijk in januari worden geveild. Een maand waar een groot deel van de wereld op de uitgaven zal letten in nasleep van de dure feestdagen. Niet in Arizona, waar tijdens de eerste RM Sotheby’s-veiling van 2017 de nodige miljoenen zullen worden gespendeerd.

Deze Miura SV stamt uit 1971 en werd oorspronkelijk in de Verenigde Staten geleverd. De klassieker heeft door de jaren heen diverse eigenaren gekend. Onder andere de baas van Carrozzeria Touring is in het bezit geweest van deze Miura SV. De huidige eigenaar heeft de auto van een verzamelaar gekocht uit Portugal. Het voertuig werd teruggebracht naar de VS en staat over een maandje te veil aangeboden in Arizona.