Buitenkansje: Diablo SV op te halen bij Domeinen

Als je een Diablo SV aanschaft moet je sowieso lef hebben, dus waarom zou je hem niet bij Domeinen kopen?

In de autohandel zijn er genoeg auto’s met een dubieus verleden, maar er is één plek waar je zeker weet dat je een auto koopt met een dubieus verleden: Domeinen. Dat maakt het juist interessant. En de auto’s zijn er niet minder om: er komen regelmatig serieus dikke auto’s voorbij.

Dat zijn vooral Duitse patserbakken, maar zo nu en dan passeert er ook een leuke Italiaan de revue. Een auto als deze hebben we echter nog niet vaak gezien bij Domeinen. Ze hebben momenteel namelijk een heuse Lamborghini Diablo staan. En niet de eerste de beste ook.

Het gaat hier namelijk om een Diablo SV, in de kenmerkende knalgele kleur. De Diablo was het tweede model waarop Lamborghini het inmiddels legendarische SuperVeloce-label gebruikte.

De 5,7 liter V12 produceert in dit geval 517 pk. In tegenstelling tot zijn opvolgers (en de Diablo VT) stuurt deze Diablo het volledige vermogen richting de achterwielen. En daarbij moet je niet rekenen dat je hulp krijgt van tractiecontrole, ABS of stuurbekrachtiging. Je bent volledig op jezelf aangewezen om deze stier in toom te houden. De naam Diablo (duivel) is dus zeker niet misplaatst.

Het uiterlijk laat ook duidelijk zien dat er niet met deze auto te spotten valt. De spoiler, de priemende uitlaten en de agressieve gele kleur spreken duidelijke taal. Wat deze auto nog wel mist zijn de SV-stickers op de zijkanten. Het oogt zo toch een beetje kaal, voor zover dat mogelijk is bij een Lamborghini Diablo.

Volgens de kilometerteller heeft dit exemplaar iets meer dan 40.000 km gelopen. Er lijkt op basis van de foto’s weinig aan te mankeren, afgezien van een scheefhangende linkerbuitenspiegel. Domeinen heeft hiermee dus een echt collector’s item in handen. Voor degenen die een oogje hadden op een Diablo SV is dit dus een buitenkansje.

Dank voor de tips!