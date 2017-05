Dit krijg je als je Maybach met een Smart combineert

Een Aston Martin Cygnet uit Duitsland.

Een klein autootje ombouwen tot een ultiem luxemobiel. Een niche die niet erg populair is. Aston Martin deed het door de Toyota IQ om te bouwen als luxe stadsauto. De auto werd mondjesmaat verkocht en van een succes kon je niet spreken.

Het vernieuwde Mercedes-Maybach lag de focus op de S-klasse en eerder dit jaar kreeg ook de G-klasse een Maybach-treatment met de G650 Landaulet. Het is niet ondenkbaar dat ook andere modellen binnen het Duitse autoconcern een make-over van Maybach gaan krijgen. Peisert Design geeft alvast een creatief opzetje door de Smart Fortwo extra luxe uit te dossen.

Het luxe interieur van de S-klasse werd overgezet in de Fortwo. In de praktijk gaat dit natuurlijk nooit passen, maar met Photoshop is alles mogelijk. De Fortwo is er in Nederland vanaf 11.754 euro. Met dit Maybach-sausje tellen we er plusminus 40 mille bij op. Of Mercedes-Maybach dit ooit gaat doen? Zeg nooit nooit. De G650 Landaulet was immers ook een FU-mobiel die kant noch wal raakt.