Dit zijn de minst verkochte supercars van 2016

Sinds het overwaaien van de crisis mogen de rijke(re)n onder ons weer pronken met bezittingen. Is dat terug te zien aan de verkoopcijfers van dure auto's?

Het is een beetje lastig om op basis van bijgaande cijfers een eenduidig antwoord op bovenstaande vraag te formuleren, maar het is in elk geval duidelijk dat supercarminnend Nederland weer genoeg nieuws te spotten heeft in het nieuwe jaar. Extreem dure auto’s als de Aventador vinden (relatief gezien) gretig aftrek. Ook een duim omhoog voor degene die een Morgan Aero8 heeft gekocht, baas! De rest van de paradijsvogels en hun verkoopaantallen check je hieronder. De lijsten van vorig jaar vind je HIER. (Cijfers: Bovag en VWE)

Type Aantal 2016 Aantal 2015 Aston Martin Vantage 1 0 Audi RS7 1 5 Donkervoort D8 GTO 1 5 Lexus RC F 1 2 Lotus Exige 1 1 Maserati GranCabrio 1 2 Morgan Aero8 1 0 Ferrari GTC4lusso 1 0 Nissan GT-R 1 2 Bentley Mulsanne 2 2 Chevrolet Corvette 2 3 Lotus Elise 2 3 Rolls-Royce Phantom 2 1 Ferrari F12berlinetta 3 3 McLaren 570s 3 0 McLaren 650s 3 2 Rolls-Royce Ghost 3 2 Rolls-Royce Wraith 3 4 Bentley Flying Spur 4 10 Lamborghini Huracan 4 6 Aston Martin DB11 4 0 Aston Martin DB9 5 1 Aston Martin Vanquish 5 3 Lamborghini Aventador 5 2 McLaren 675 LT 5 0 Porsche Cayman 5 3

Uiteraard hebben we ook dit jaar weer uitgezocht welke sportwagens/supercars vorig jaar nog wel werden verkocht in Nederland en dit jaar niet meer:

Model Aantal 2016 Aantal 2015 Aston Martin Rapide 0 5 Aston Martin V12 Vanage 0 2 Aston Martin DBS 0 1 Ferrari F430 0 1 Ferrari 458 0 4 Ferrari FF 0 2 Jaguar XK 0 4 Maserati GranTurismo 0 1 Porsche 918 Spyder 0 9

Foto: Aventador SV door @theblitzphotography7 via Autojunk