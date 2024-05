Half miljoen stekkerbakken in Nederland

In Nederland rijden inmiddels meer dan een half miljoen EV’s rond! Deze volledig elektrische auto’s rijden we het meest.

Van Den Haag en Europa moeten we allemaal overstappen op elektrisch rijden. In het ene land gaat dat wat voortvarender dan in het andere land. Maar hoe goed gaat het in Nederland?

Gelukkig hebben we daarvoor onze eigen kentekengoeroe Jasper Verweij die graag in de kentekendata van de RDW rondneust. Na het nodige spitwerk is zijn conclusie dat er per 1 mei 2024 een mijlpaal gepasseerd is.

Half miljoen EV’s

Er zijn volgens Jasper namelijk in ons kikkerlandje meer dan een half miljoen volledig elektrische personenauto’s geregistreerd in het Nederlandse wagenpark. Let op, dit is dus exclusief de elektrische busjes. Ook waterstof-elektrische auto’s zoals de Toyota Mirai zitten niet in deze cijfers.

Op 3 mei 2024 zijn het om precies te zijn 500.203 stekkerbakken die geregistreerd staan. Als je kijkt naar hoeveel EV’s er überhaupt ooit in Nederland geregistreerd hebben gestaan dan zijn dat er nog meer, maar aangezien er ook wel eens een elektrische auto in brand vliegt, botst, wordt gestolen of gewoon geëxporteerd, zijn er ook weer auto’s uit het wagenpark verdwenen.

Meest geregistreerde EV’s

En dan waar we allemaal het meest dol op zijn. De lijstjes en de getallen. Leuk een half miljoen stekkerbakken, maar wat rijden we dan zoal? Nou ook dat heeft Jasper uitgezocht.

Koploper is Tesla met een marktaandeel van 16,8 procent. Volkswagen staat op een tweede plaats met 10,8 procent en Kia is de runner up met een marktaandeel van 7,8 procent.

In absolute aantallen per merk kom je dan op onderstaande top 5:

Tesla met 83.955 geregistreerde exemplaren Volkswagen met 54.181 geregistreerde exemplaren Kia met 38.778 geregistreerde exemplaren Hyundai met 32.815 geregistreerde exemplaren Audi met 27.811 geregistreerde exemplaren

Meest geregistreerde modellen

Kijken we naar de meest geregistreerde modellen dan komt Neerlands kentekenadonis (vindt Jasper leuk) op de volgende top 5:

De duurste volledig elektrische auto op Nederlands kenteken is op dit moment overigens de Rimac Nevera met een catalogusprijs van 2.824.140 euro. Van de allereerste volledig elektrische Roll Royce, de Spectre, staan er ook al veertien stuks op Nederlands kenteken.

Nieuwsgierig naar hoe de Rimac Nevera rijdt kijk dan onze rijtest. Meer geïnteresseerd in het specifieke exemplaar waar Jasper op doelt? Kijk dan de video hieronder.