In dit land heb je het meeste kans op een dodelijk ongeluk

In dit land heb je wereldwijd het minste kans om dodelijk te verongelukken. Waar staat Nederland en welk land moet je mijden als de pest?

Vrijdagmiddag is het ideale moment om eens even een onderzoekje met jullie te delen. Dit weekeinde is midden in de meivakantie en een ideaal moment om alvast vooruit te denken aan de volgende vakantie. Maar waar moet je naar toe als je het minste kans wil maken op een dodelijk ongeluk in het verkeer en welk land moet je mijden als de pest?

Afzender van het onderzoek is Etyres. Zij verkopen in de UK banden, maar hebben ook eens flink in de wereldwijde cijfers geroerd om te kijken hoeveel mensen er in het verkeer in elk land overlijden.

Door cijfers van de WHO (World Health Organisation) en openbare gegevens van de CIA over wegennetwerken in de wereld aan elkaar te koppelen, rekenden ze uit hoeveel doden er per mile vallen in elk land.

Veiligste land om deel te nemen aan het verkeer

Het land om je vakantie naar toe te boeken en met een gerust hart in je huurauto te stappen en rond te rijden is… IJsland

Hier rij je op je gemakje veilig rond. Waarschijnlijk kom je ook niemand tegen, want er is niet veel, maar toch. Er vallen zo’n 19 dodelijke slachtoffers per jaar, nog altijd 19 teveel natuurlijk, maar daarmee is IJsland het veiligste land ter wereld om deel te nemen aan het verkeer.

Onveiligste land ter wereld

Blijf weg uit Uganda, ik herhaal blijf weg uit Uganda… Of neem er in ieder geval geen deel aan het verkeer. Uganda is namelijk het meest onveilige land ter wereld om deel te nemen aan het verkeer.

Per jaar vallen er in het Afrikaanse land gemiddeld 10.127 doden die aan het verkeer te relateren zijn. Om het wat tastbaarder te maken, dat is ongeveer één dode per uur volgens etyres…

Even nog een beetje aandacht voor nummer 2 en 3. Op de tweede plaats staan Haïti en Rwanda de nummer 1 Uganda in de nek te hijgen met amper betere cijfers.

Hoe veilig is Nederland?

Hoe doen wij het dan wereldwijd gezien? Ons wegennetwerk is natuurlijk over het algemeen in een goede staat van onderhoud, maar ook erg druk. We staan wereldwijd op plek 163. Dat betekent volgens dit onderzoek toch nog twee verkeersgerelateerde dodelijke slachtoffers per dag.

Pakken we Europa eruit, dan zien we dan Nederland daar de dertiende plaats inneemt met bijna dezelfde gemiddelden als buurland Duitsland dat met een veertiende plek net onder ons staat.

Veiligste landen om te rijden binnen Europa zijn IJsland (uiteraard), Estland en dan Zweden. Als je favoriete vakantieland met de sleurhut achter de auto Frankrijk is, dan kun je zonder al te grote zorgen gaan. Binnen Europa staat Frankrijk op plek acht. België doet het dubbel zo slecht als wij, dus laat je daar maar liever niet plat rijden.