Olieprijs dendert omlaag, prijs bij de pomp niet

De olieprijs gaat rap omlaag en staat op het laagste niveau in twee maanden. De prijs aan de pomp blijft echter achter…

Zou autorijden dat eindelijk weer betaalbaar worden voor de volhouder op dinosap? De olieprijs is de afgelopen maand in ieder geval met zo’n acht procent gedaald. Een vat Brent-olie kost daarmee vandaag net iets meer dan 84 dollar.

Bijna twee maanden geleden geleden stond de olieprijs op hetzelfde niveau als vandaag, alleen betaalde je toen tien cent minder aan de pomp. Sterker nog de adviesprijs voor een liter peut staat vandaag op 2,26 euro. Vorige maand tikten we met 2,28 euro de hoogste prijs van dit jaar tot nu toe aan.

Boeven!

Dat komt natuurlijk omdat de pomphouders nog even wachten met een prijsverlaging. De tanks zitten nog vol met dure benzine zeggen ze dan. Als de olieprijs stijgt dan schiet de prijs aan de pomp natuurlijk wel meteen omhoog. Boeven zijn het!

Deze prijstruc zorg ervoor dat wij als rechtschapen benzine en dieselrijders centen teveel per liter betalen. Zo meldt de Telegraaf die zich dan weer op onderzoek van het economenvakblad ESB baseert.

Volgens de calculaties van de onderzoeker in kwestie (Stef de Jong) betaalden wij arme consumenten ongeveer 2,2 tot 4,8 cent per liter teveel. Het fenomeen noemen ze ‘rockets and feathers’. Prijzen stijgen als een raket omhoog, maar dwarrelen als een veer naar beneden.

Hoezo gaat de olieprijs omlaag?

Dan rest nog de vraag waarom die olieprijs eigenlijk zakt. Het is toch overal oorlog? Rusland en Oekraïne bombarderen elkaars raffinaderijen aan gort en in het Midden-Oosten… Laten we hier maar niet beginnen over het Midden-Oosten.

Nou het laatste zetje omlaag komt door berichten over een dalende vraag wereldwijd. De voorraden in de Verenigde Staten stijgen daarnaast ook nog eens. We rijden natuurlijk allemaal steeds meer elektrisch, dus wat moeten we met al dat zwarte goud?

Wat de olieprijs in de nabije toekomst gaat doen is ook afhankelijk van de OPEC. Momenteel beperkt die de productie enigszins om de prijs te stutten (wat dus niet lukt) en het is nog onzeker of het oliekartel hier in de tweede helft van het jaar mee doorgaat.

Duimen voor meer EV’s

Wij zouden in ieder geval dit weekeinde nog even niet gaan tanken, maar even wachten op de prijsverlaging die aan de pomp volgende week toch wel zal moeten gaan arriveren. Daarnaast duimen we als brandstofridders voor zoveel mogelijk elektrische auto’s natuurlijk!

We zitten inmiddels op meer dan een half miljoen en dat gaan er alleen nog maar meer worden. Dan daalt de vraag naar benzine en diesel ook vanzelf. En een lagere vraag betekent minder schaarste en dus een lagere prijs!

Foto’s Autoblog Spots. Spotter: @jobjobben