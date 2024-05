Met deze update wil Volkswagen de ID.3 een boost geven

Amper een jaar na de facelift is het al weer tijd voor een update voor de Volkswagen ID.3. Zijn alle kinderziektes er dan nu uit?

De ‘nieuwe’ Golf moest het worden, de ID.3. Dat heeft hij nog niet waar kunnen maken en inmiddels is zijn pensioen ook al weer aangekondigd, maar voor die tijd moet het merk uit Wolfsburg er nog wel even een heleboel verkopen.

Vorig jaar kreeg de Volkswagen ID.3 al een facelift. Die facelift had na de nodige kritiek de looks van de auto al van de meeste smaakgevoelige details ontdaan en gezorgd voor betere materialen. Wat niet in de facelift zat was aanpassingen die betrekking hebben op het gebruiksgemak. Daar was ook nog aardig wat op aan te merken. Die aanpassingen komen nu alsnog.

Deze keer geen uiterlijke updates, maar uitsluitend aanpassingen op het gebied van technologie. Laten we beginnen met de introductie van een sterkere elektromotor voor de ID.3 Pro S. Deze uitvoering is voorzien van het 77 kWh uur batterijpakket net als voorheen, maar de elektromotor levert nu 231 pk in plaats van 204 pk.

Die extra pk’s leveren een winst van 0,8 seconden op in de sprint van nul naar honderd die nu in 7,1 seconden erop zit. De actieradius blijft met 559 kilometer nagenoeg onveranderd.

De software van de Pro S kreeg ook een update waardoor het batterijpakket nu voorbereid kan worden op de volgende snellaadbeurt. Voorverwarmen zeg maar. Zeker in de winter is dat heel handig om met de snellader snel het maximale laadvermogen van 175 kW te halen.

Infotainment

Voor alle versies van de Volkswagen ID.3 krijgt het infotainment een update. Het scherm groeit van 12 naar 12,9 inch en het infotainment systeem is nu voorzien van ChatGPT. Wat ChatGPT precies voor jou gaat doen in je ID.3 staat er niet bij in het persbericht, maar het kan er maar vast op zitten.

De aanraakgevoelige sliders onder het scherm om je volume en klimaatregeling te bedienen zijn nu verlicht, zo dat je ze in het donker ook kunt vinden. Echt een misser waar veel kopers over waren gevallen en nu dus eindelijk wordt opgelost.

Voor wie die sliders niets vindt slecht nieuws, want ook op het stuur doen de sliders hun intrede. De volumeknoppen en bladerknoppen op het stuur zijn vervangen door aanraakgevoelige sliders.

Wellness app

Nog één nieuwtje dan. Naast dat natuurlijk de veiligheids- en assistentiesystemen weer meer kunnen is ook de Wellness app nieuw. Deze app kun je instellen op standen als Fresh Up, Calm Down en Power Break.

Met het instellen van de app veranderen de sfeerverlichting in de auto, het volume en de klimaatregeling. Leuk idee, maar in de praktijk verwachten wij dat je hem een keertje uitprobeert en dan in je favoriete stand laat staan.

Of de updates de prijzen positief of negatief beïnvloeden is nog niet bekend.