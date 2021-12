Cristiano Ronaldo mag binnenkort geen supercars meer rijden

De kans is groot dat Cristiano Ronaldo niet met een supercar, maar met een leasert naar de zaak moet gaan rijden. Maar wat wordt die auto van de zaak dan?

Dat teammanagers nog wel eens rare dingen kunnen zeggen, is evident. De afgelopen weken zijn Toto Wolff en Christian Horner verwikkeld in een hevige strijd. Het moddergooien is niet van de lucht. In het voetbal is het in principe niet heel erg veel anders. Je bent immers afhankelijk van het materiaal. Uiteraard moet je dat in goede banen leiden, maar Wolff is niet per se beter dan een Binotto of Steiner.

In het voetbal is het niet anders. Daar zijn de managers ook afhankelijk van het materiaal, in dit geval de spelers. Manchester United vond dat hun icoon Ole Gunnar Solksjaer niet goed genoeg eruit haalde en stuurde de Noor de laan uit. In zijn plaats is gekomen Ralf Rangnick. Hij heeft van de familie Glaser (de eigenaren van Man Utd) de instructie gekregen om tijdelijk orde op zaken te stellen.

Christiano Ronaldo

Volgens kwalitateitspublicatie Daily Mirror gaat de nieuwe interim-trainer Rangnick orde op zaken stellen. Daar zitten ook een paar maatregelen tusse die autogerelateerd zijn! Want het ergste is namelijk dat Christiano Ronaldo niet meer in supercars mag rijden. Althans, niet naar de wedstrijden, trainingen en andere team-bijeenkomst. Dit geldt overigens niet alleen voor Ronaldo, maar voor alle spelers van Manchester United (heeft niets te maken met Mengvoeders United).

Volgens Rangnick is het de bedoeling dat alle spelers braaf gaan rijden in de auto’s die beschikbaar zijn gesteld door de club. Hoe ze dat gaan doen bij Manchester United, weten we niet. Daar zijn we stiekem wel erg benieuwd naar. Ze hebben net als alle andere teams een automotive sponsor.

Chevrolet

Gek genoeg is dat nog altijd Chevrolet. Dat merk is nauwelijks meer in Europa actief. In het Verenigd Koninkrijk levert het merk namelijk maar één model in één uitvoering.

Je voelt ‘m al een beetje aankomen, dat is de Corvette Stingray! Dus ondanks dat Cristiano Ronaldo geen supercars meer mag rijden naar de training, mag dat dan wel in en, eh, een supercar van de zaak. Cristiano Ronaldo staat erom bekend een meer dan ordentelijke verzamelijk supercars te hebben, waaronder naar verluidt een heuse Bugatti Centodieci!

