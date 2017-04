DMC maakt de nieuwe Aventador S een tandje extremer

Correctie: tandje moet eigenlijk tand zijn.

De vorige DMC Aventador was al geen lieverdje om te zien. Bij de nieuwe Aventador S gaat de Duitse tuner nog een stap verder. Het nieuwe project heet Aventador S Tecno en je moet er snel bij zijn. DMC gaat slechts 10 stuks bouwen van dit bijzondere apparaat.

Van top tot teen is de S voorzien van carbon opsmuk. De aangepakte V12-mastodont uit Sant’Agata Bolognese oogt drukker dan ooit en de nieuwe diffuser is helemaal klaar voor agrarische activiteiten.

DMC introduceert tevens een nieuwe hydraulische achtervleugel. De spoiler kent drie verschillende standen genaamd Corsa, GT of Insane. Het wordt pas echt interessant als we het over de motor gaan hebben. Eindelijk passeert DMC de 1000 pk-grens met de Aventador, want de Tecno krijgt volgens DMC een powerpack met twee turbo’s die het vermogen naar 1588 pk brengt. Specs van deze setup zijn helaas nog niet vrijgegeven.