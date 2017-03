Dronken twintiger crasht sportwagen van drie ton

Met vallen en opstaan, zullen we maar zeggen.

Onlangs werd een McLaren 650S Spider door een 23-jarige dronkaard vakkundig in de prak gereden. De jonge scheurneus beukte met de sportwagen een elektriciteitspaal omver in de buurt van Lake Ontario, een meer dat op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten ligt.

De bestuurder kwam ervan af met enkele lichte verwondingen. De 47-jarige bijrijder had minder geluk, hij werd met serieus letsel naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert gelukkig buiten levensgevaar. Ter plekke geldt trouwens een snelheidslimiet van omgerekend 40 km/u. Omdat duidelijk was dat de bestuurder had gedronken en bovendien veel harder reed dan toegestaan, mag hij zich binnenkort tegenover de rechter verantwoorden. Misschien moet hij eens met Giel Beelen een biertje tomatensappie doen?

Voor omwonenden had de crash eveneens nare gevolgen. Verschillende huishoudens kwamen door de klapper zonder stroom te zitten. (Via: The Hamilton Spectator)