Er komen 18 Abarth 595 Pista’s naar NL, zoveel kost ‘ie

Opgefokte 500'jes kennen we intussen. Waarom zouden we wakker moeten liggen van de Pista?

Allereeerst het vermogen. De 1.4 T-Jet onder de kap werd opgewaardeerd naar 160 pk en 230 Nm. Schakelen mag met de vijfbak en wie dat tot in de perfectie beheerst moet in 7,3 seconden naar 100 km/u kunnen sprinten. De topsnelheid bedraagt 216 km/u.

De Pista wordt in gelimiteerde oplage gebouwd en naar verluidt worden de 18 Nederlandse exemplaren allemaal Campovolo Grey gespoten. Las u ook Campoyolo? Voor de remmerij zorgen geperforeerde schijven en Koni leverde de schokbrekers. De 1.4 ademt uit middels een viertal uitlaatpijpen en met Abarth Telemetry kun je op de bekende circuits in Europa (Monza, Spa, et cetera) je eigen rondje uitlezen en analyseren.

Verder krijgt de Pista enkele gele details, 17 inchers en sportstoelen. Omdat de moderne man niet zonder kan is het stuurwiel uitgerust met 12-uursstreepje en als je het uitlaatgeluid beu bent zorgt de audio van Beats voor de broodnodige afwisseling.

Kost dat? 30.995 eurootjes.