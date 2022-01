Abarth 595 Spa-Francorchamps is Belgisch feestje voor Belgen

De Abarth 595 Spa-Francorchamps is zoals het elftal van België. Erg veel talent, maar begint op leeftijd te geraken. Miljaar.

Het is toch wat. Wordt er in België een extreem racetalent geboren, gaat ‘ie rijden onder de Nederlandse vlag, ondanks dat ‘ie voor lange tijd in België woonachtig is. Gelukkig hebben de Belgen iets anders (naast Stoffel Vandoorne) om trots op te zijn: gave ciruits!

Natuurlijk, wij hebben Zandvoort en Assen. De Belgen hebben Mettet, Chimay, Lommel (van Ford), Zolder en natuurlijk Spa-Francorchamps. Alsof je een band hebt met vijf coverband-gitaristen én Eric Clapton.

Abarth 595 Spa-Francorchamps

Speciaal om de Belgen en hun favoriete circuit te eren is er een speciaaltje in de vorm van de Abarth 595 Spa-Franchorchamps. Dit zijn extra heftige speciale edities op basis van de 595. Zo krijg je een Record Monza Sivrapposto-uitlaat (klinkt toch anders dan Remus knalpot). Je kan deze uitlaten eenvoudig herkennen: zowel links als rechts zijn er twee boven elkaar geplaatste uitlaten.

Je kunt kiezen uit K3 kleuren: Nero Scorpione (zwart), Rosso Abarth (rood) Giallo Modena (geel). Heel toevallig zijn dat ook de kleuren van de Belgische vlag. Ook krijg je standaard een ‘contrastkleur-kit’ waarbij de inzetstukken van de bumper, de velgen en de buitenspiegels in hoogglans zwart zijn afgewerkt.

165 pk

Allez, dan gaan we door met het interieur. Je krijgt op de Abarth 595 Spa-Francorchamps standaard een 7 inch infotainmentscherm. Ook zijn er rode gordels aanwezig. Voor de extra sportieve ervaring is er een ‘Scorpio Mode’ (alhoewel niet uniek voor deze uitvoering).

Deze uitlaat maakt erg veel kabaal, handig als de bel het niet doet. Daarnaast zijn er de nodige badges. Als laatste mag je tijdens een speciaal evenement in 2022 een rondje Spa-Francorchamps doen in de hete hatchback. De motor is dezelfde 1.4 T-Jet met 165 pk.

Er worden er 150 van gebouwd. In België gaan ze 24.995 euro kosten. Op zich zijn het leuke auto’s en als je als Belg in de markt bent voor een Abarth 595, is het best een leuke aanbieding. Maar eigenlijk is er nochtans méér nodig om het een échte Special Edition te maken. En we weten dat Abarth daartoe in staat. Amai, ze hebben het immers vele malen eerder gedaan. Enfin, mocht je interesse hebben: de Abarth 595 Spa-Francorchamps is per direct te bestellen bij de betere Abarth-kot.