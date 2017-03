Er komt een Porsche GT2, maar krijgt ‘ie een handbak?

De nieuwe GT3 is amper onthuld of we focussen ons alweer op de nóg snellere 911.

Groot nieuws in Genève! Porsche bracht de handbak terug naar de 911 GT3. De “purist” blij, de koper blij, Porsche blij. Maar hoe zit het eigenlijk met de GT2 RS? Wordt dat ding überhaupt nog gebouwd en mogen klanten in deze straatraket eveneens zelf roeren?

Om met de belangrijkste vraag te beginnen: ja hij komt. Porsche-baas Oliver Blume heeft in Genève tussen neus en lippen verklaard dat de daddy der 911’jes er komt. Traditiegetrouw krijgt deze versie een dikke geblazen krachtbron met bizar veel pk’s. Reminder: de laatste GT2 RS (997) herbergde maar liefst 620 pk in de bips. Wij zetten voor de nieuwe versie in op 700 stuks. Gewoon, omdat het kan.

Dan door naar de handbakvraag! Die krijgt de nieuwe GT2 RS namelijk niet. Omdat de GT2 RS met een geblazen motor wordt uitgerust, vindt Porsche de PDK-bak beter bij het karakter van deze auto passen. Meer info laat Blume helaas niet los, maar met een beetje mazzel wordt de nieuwe GT2 RS volgend jaar al geïntroduceerd. We hebben reeds een slabbetje om geknoopt. (Via: Car Advice)

Foto: Porsche 997 GT2 door @lacarphotography1, via Autojunk