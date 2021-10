Porsche zet ronderecord op Zandvoort met GT2 RS

Een ronderecord zetten zonder concurrentie is niet zo moeilijk, maar Porsche legt de lat wel hoog.

Als het om ronderecords voor straatauto’s gaat is er eigenlijk maar één record dat er toe doet: de snelste tijd op de Nordschleife. Een ronderecord op een ander circuit is toch een stuk minder prestigieus, maar het kan natuurlijk wel leuke pr zijn.

Ronderecords op Zandvoort waren niet echt een dingetje, maar Porsche wil daar graag verandering in brengen. Zandvoort is natuurlijk flink in aanzien gestegen nu het weer de Formule 1 mag huisvesten.

Porsche neemt het voortouw en zet nu voor het eerst een officiële tijd neer met een straatauto. Daarvoor hebben grof geschut ingezet: de 991 GT2 RS. En om er zeker van te zijn dat het record niet zomaar afgepakt wordt hebben ze een zelfs een 991 GT2 RS ‘MR’ meegenomen. Dat betekent dat de auto voorzien is van Manthey Racing-upgrades. Uiteraard is deze GT2 RS nog wel volledig straatlegaal.

Met dit straatlegale circuitmonster zette Porsche een tijd neer van 1:38,20. Dat zegt je waarschijnlijk niet zoveel, omdat er weinig vergelijkingsmateriaal is. Om toch wat perspectief te bieden: de snelste tijd in de Porsche Carrera Cup (met een 992 GT3 Cup dus), was 1:38,885. De snelste tijd tijdens de GP van Zandvoort was 1:11,097. Deze tijd werd neergezet door ene L. Hamilton.

De GT2 RS werd bestuurd door Larry ten Voorde, die vorig jaar de winste pakte in de Porsche Supercup. Hij mag nu dus ook het ronderecord van Zandvoort op zijn naam schrijven.

Het ronderecord op Zandvoort is nu nog redelijk nietszeggend, maar als er meer partijen een poging gaan wagen kan het misschien nog interessant worden. Porsche legt de lat in ieder geval hoog. De 991 GT2 RS MR was namelijk ook op de Nordschleife de snelste. En daar is er wél genoeg concurrentie.